Алмаз Токторов: ГРС выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, науке и культуре депутат от фракции "Кыргызстан" Алмаз Токторов заявил, что Государственная регистрационная служба выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана.

По его словам, к нему поступило обращение от жителей Ноокатского района Ошской области. В заявлении указывалось, что граждане РУз получили поддельные паспорта и незаконно купили земельные участки.

"ГРС вообще нельзя доверять. Это ведомство в массовом порядке занимается изготовлением поддельных паспортов.  Я знаю факты, когда сотрудники ГРС, получив деньги, могут за 5 минут восстановить гражданину утерянный паспорт", - сказал Токторов.

Отметим, парламентарии рассматривают законопроект, инициированный ГРС, согласно которому предлагается дать возможность ГРС изменить PIN гражданину, в случае если двум или более лицам по ошибке был выдан один и тот же персональный идентификационный номер.

URL: http://www.vb.kg/355335
Теги:
ГРС, парламент, паспорт, Узбекистан
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