Футзал: определены участники финального этапа Суперлиги

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Гулиза Авазова

Определены участники финального этапа чемпионата Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, по итогам матчей предварительного этапа турнира в финальную стадию вышли "Мурас", EREM, "Алга" и "Востокэлектро".

Напомним, в этом году в чемпионате участвовали девять команд, которые разделены на три группы. В частности, в группе "А" играли команды "Ош", "Баткен Сити" и "Химик". Во второй корзине бились "Востокэлектро" (Нарын), "Мурас" (Джети-Огуз), "Нурфинанс" (Бишкек), в группе "С" играли "Талас" (Талас), "Дордой" (Бишкек) и "Фарватер" (Бишкек).

Команды сыграли между собой два круга, после чего в финальный раунд вышли лучшие четыре команды. Теперь по системе плей-офф до двух побед участники определят призеров и чемпиона. Первые матчи состоятся 25 февраля, ответные намечены на 4 марта.

Расписание матчей плей-офф:

25.02.17

  1. "Востокэлектро" – "Мурас"
  2. "Алга" – EREM

04.03.17

  1. "Мурас" –"Востокэлектро"
  2. EREM – "Алга"

Итоговая турнирная таблица предварительного этапа:

URL: http://www.vb.kg/355336
Теги:
футзал, чемпионат
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