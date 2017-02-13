Футзал: определены участники финального этапа Суперлиги

Определены участники финального этапа чемпионата Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, по итогам матчей предварительного этапа турнира в финальную стадию вышли "Мурас", EREM, "Алга" и "Востокэлектро".

Напомним, в этом году в чемпионате участвовали девять команд, которые разделены на три группы. В частности, в группе "А" играли команды "Ош", "Баткен Сити" и "Химик". Во второй корзине бились "Востокэлектро" (Нарын), "Мурас" (Джети-Огуз), "Нурфинанс" (Бишкек), в группе "С" играли "Талас" (Талас), "Дордой" (Бишкек) и "Фарватер" (Бишкек).

Команды сыграли между собой два круга, после чего в финальный раунд вышли лучшие четыре команды. Теперь по системе плей-офф до двух побед участники определят призеров и чемпиона. Первые матчи состоятся 25 февраля, ответные намечены на 4 марта.

Расписание матчей плей-офф:

25.02.17

"Востокэлектро" – "Мурас" "Алга" – EREM

04.03.17

"Мурас" –"Востокэлектро" EREM – "Алга"