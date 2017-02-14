Ученые показали крупнейший каталог звездного неба

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Американские ученые открыли доступ к крупнейшему астрономическому каталогу с данными о более чем 1,6 тысячи звезд. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на MIT News.

Каталог включает в себя информацию о звездах, расположенных на расстоянии 325 световых лет от Земли. Данные были получены в ходе работы Обсерватории Кека на Гавайях и охватывают 18-летнюю историю наблюдений. За это время было сделано около 61 тысячи измерений продолжительностью от 30 секунд до 20 минут.

По итогам последних наблюдений ученые обнаружили более 100 звезд, вокруг которых могут вращаться экзопланеты. Прояснить данные позволит дополнительный анализ. Открытие было сделано с помощью высокочастотного эшелле-спектрометра HIRES, который установлен на 10-метровом телескопе обсерватории.

Известно, что одна неизвестная экзопланета вращается вокруг красного карлика GJ 411 - четвертой звезды по удаленности от Солнца. По словам авторов, экзопланета имеет короткую орбиту: год на ней длится менее десяти дней. Предполагается, что широкий доступ к данным поможет прояснить специфику других небесных тел.

Данные доступны на сайте Департамента земного магнетизма Института Карнеги. Кроме того, в свободном доступе размещены программное обеспечение для их обработки и онлайн-руководство к нему.

URL: http://www.vb.kg/355339
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