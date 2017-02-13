Депутаты раскритиковали законопроект ГРС об ошибке PIN в паспортах

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты раскритиковали законопроект, инициированный Государственной регистрационной службой об изменении PIN паспортов в случае, если он был выдан двум или более лицам по ошибке.

По словам депутата от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияза, из-за коррупционных схем с незаконным изготовлением паспортов в ГРС за рубежом ловят террористов, которым были выданы паспорта граждан Кыргызстана.

"Почему ГРС приносит законопроект, который предусматривает допущение ошибок? Ошибки допускаете вы, значит, исправляйте их, зачем вы вносите такой законопроект, у нас что других проблем мало? Из–за халатности сотрудников ГРС и коррупционных схем в этом ведомстве за границей выявляют террористов и экстремистов с поддельными кыргызстанскими паспортами. Почему вы не искореняете коррупцию в своей системе, почему не привлекаете их к ответственности? Если ваши сотрудники допустили ошибки при заполнении ПИН, пусть они несут ответственность", - сказал Шер-Нияз.

В свою очередь депутат от фракции СДПК Альфия Саммигуллина отметила, что сотрудников, неверно заполнивших PIN паспорта, надо наказывать, а не пытаться исправить за них ошибки.

"Когда врач ставит ошибочный диагноз больному, его судят по статье, а почему, когда сотрудник ГРС выдает ошибочный ПИН гражданину, на это закрывают глаза, и более того, принимают под этот законопроект?" - возмутилась парламентарий.

Отметим, по данным ГРС в Кыргызстане было выявлено 1875 фактов, когда двум или более лицам был выдан один и тот же PIN.