Препарат ФС-1 не стал причиной смерти пациентов. Заключение комиссии

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ВБ

Клиническая комиссия Минздрава КР в своем заключении не подтвердила смерть двух больных туберкулезом вследствие их участия в клиническом эксперименте с использованием лекарственного средства ФС-1.

В вынесенном вердикте ведомства говорится, что смерть пациентки ТР-029 связана с прогрессированием и генерализацией туберкулёзного процесса с развитием менингоэнцефалита, а также самостоятельным прекращением приёма противотуберкулёзных препаратов.

Смерть пациента ТР-237 наступила в связи с прогрессированием диссеминированного туберкулёза с развитием дыхательной и сердечной недостаточности вследствие самостоятельного прекращения приёма противотуберкулёзных препаратов.

В обоих летальных случаях, согласно полученному от спонсора протокола клинического исследования, больные получали "плацебо".

Как рассказали в национальном центре фтизиатрии (НЦФ), научные исследования проводились в соответствии с действующим законодательством КР, международными стандартами и рекомендациями в области клинических исследований новых противотуберкулезных препаратов и разрешительными документами на их проведение. А также на основании договора от 24 октября 2013 года, заключенного между НЦФ МЗ КР и Акционерным обществом "Научный центр противоинфекционных препаратов" Республики Казахстан.

Напомним, в октябре прошлого года произошел скандал вокруг лечения больных туберкулезом препаратом ФС-1, применение которого ,возможно, привело к летальному исходу. Тогда в НЦФ опровергали обвинения, заявляя о том, что клинические испытания проводились на законном основании, а АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (Казахстан), которое занимается выпуском препарата ФС-1, намеревалось подать в суд на общественный совет Минздрава КР за дискредитацию деловой репутации.

Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц НЦФ и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Следствие по делу продолжается.

URL: http://www.vb.kg/355344
Теги:
лекарства, туберкулез, Минздрав
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