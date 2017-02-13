ФУГИ: Большое количество объектов Минздрава сдаются под аптеки

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Аида Джумашева

В январе текущего года от объектов здравоохранения, культуры, образования в бюджет Кыргызстана поступило 1 млн. 262 тыс. сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, в ходе заседания парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил председатель Фонда государственного имущества Болсунбек Казаков.

По его словам, объектами здравоохранения было заключено 104 договора аренды.

"Всего сдаются в аренду 3 тыс. 937 кв.м. по объектам здравоохранения, 6 тыс. кв.м. объектов образования и 1 тыс. 262 кв.м. объектов культуры. Всего от арендной платы в госказну поступает порядка 50 млн. сомов ежегодно", - сказал Казаков.

Он также отметил, что Минздрав жалуется на нехватку помещений, хотя достаточное количество квадратуры сдается в аренду, к примеру, под аптеки.

URL: http://www.vb.kg/355345
Теги:
аренда, Минздрав, Фонд госимущества
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