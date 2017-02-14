Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к реформе Совета Безопасности и международных финансовых учреждений, передает Интерфакс.

"Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету Безопасности, ясное понимание того, что Совет Безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, который отличается от мира, существовавшего после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет", - сказал Гутерриш, выступая на Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае (ОАЭ).

По его мнению, многим международным организациям не хватает способности эффективно реагировать на современные проблемы.

"Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов. Реформы, которые связаны с деятельностью Совета Безопасности, а также финансовых институтов... Но в реформах нуждаются и все аспекты нашей работы", - отметил глава всемирной организации.

Гутерриш подчеркнул, что пришло время реформировать и ооновскую систему в сфере развития.

URL: http://www.vb.kg/355348
Теги:
ООН
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