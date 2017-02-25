10 мыслей о медитации, смысле жизни и поисках буддиста Александра Манулика

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Александ Манулик

буддист

Я всегда искал какие-то знания, которые помогут объяснить эту действительность. Всегда хотелось какого-то саморазвития, личностного роста.

Другие все учения не отвечают на критические вопросы. Всегда есть какой-то момент, который можно опровергнуть с помощью логики и критичного ума. А в буддизме таких моментов нет. Там на все есть логичный ответ.

Эта идея о Боге не выдерживает критики. Эта идея вообще не для самостоятельных людей – когда кто-то ответственен за то, что с тобой происходит. Буддийские идеи говорят, что мы сами за все ответственны.

Главная буддийская идея, что наша природа совершенна. Раз это так, то значит все нужно приводить к тому, что соответствует природе. Устранив все ошибочное, что нам мешает быть счастливыми, все, что нам мешает быть эффективными, мы становимся сами собой.

Если кто-то приходит в буддийские центры практиковать, то только потому, что они уже этим занимались в прошлой жизни. Потому что между нами есть какие-то связи.

Мы опираемся на идею, что мы живем не одну жизнь. Наш ум – это поток сознания, который без начала и без конца.

Мы в течение дня всегда находим время для медитации. Регулярная практика, регулярная медитация – это то, что нас меняет.

Медитация – это такая же тренировка. Люди ходят в спортзал, чтобы тренировать свои мышцы. Люди, которые садятся медитировать, они тренируют свой ум.

В буддизме есть две цели, которые практикующие пытаются достичь. Первая – это освобождение. Это подразумевает, что человек освободился от всех мешающих эмоций, от всего негативного опыта и благодаря этому перестает быть мишенью для трудных слов, ситуаций, событий. А окончательная цель – это полное раскрытие всех качеств ума. Это то, что называется "состояние ума Будды".

Я еще не достиг такого уровня, когда я могу воспринимать все очень спокойно и отрешенно. Есть вещи, которые меня злят, раздражают, но у меня есть дистанция, некая степень свободы выбирать, как я на это отреагирую.

Для меня смысл жизни – это быть счастливым и быть полезным для других. На самом деле, самый высокий смысл жизни – это помогать другим, потому что ты один, а других много.

Хорошо, когда люди в поиске, но глупо сомневаться бесконечно во всем. Нужно побыть какое-то время в поиске и найти то, что тебе подходит. Чтобы не везде скрести и царапать, а копать в одном месте глубоко, чтобы добиться каких-то результатов.

Мой поиск на данный момент закончен. Я нашел именно то, в чем мне хочется углубиться и достичь каких-то результатов.

URL: http://www.vb.kg/355352
Теги:
религия
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Сюжет: 10 мыслей о ... (63 материалов)
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Комментарии
эш
25.02.2017, 09:57

Сознание на уровне " популярных брошур"

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