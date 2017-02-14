Операция "Притон" на Иссык-Куле сильно осложнила жизнь наркоторговцам

В ходе операции "Притон" на территории Иссык-Кульской области из незаконного оборота было изъято около 29 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

"Рейды проводились с 7 по 12 февраля. За этот период сотрудниками милиции было выявлено 12 фактов наркопреступлений, из незаконного оборота было изъято 28 кг 689 г различного вида наркотических веществ. Кроме того, было раскрыто 24 ранее совершенных преступления, разыскано 16 лиц, скрывавшихся от суда и следствия", - сообщил Усубакунов.

11 февраля на посту "Ак-Кеме" г. Балыкчы была остановлена автомашина "Даймлер-Бенц 320", следующая по маршруту Каракол - Бишкек. В ходе досмотра пассажира автомашины, 32-летнего жителя села Долон Тюпского района, в кармане его куртки было обнаружено 9 спичечных коробков с наркотическим веществом. При контрольном взвешивании вес изъятого гашиша составил 103 грамма.

В этот же день сотрудники наркоконтроля задержали 27-летнего жителя села Жолколот Ак-Суйского района, который хранил в своем доме 6 кг 700 г марихуаны.

12 февраля, чтобы раскрыть преступление, оперативникам пришлось обратиться за помощью к кинологам. В ходе осмотра служебной собакой подворья 41-летнего жителя села Сары-Тологой Тюпского района в сарае были обнаружены мешок и фляга, где хранились 17 кг 100 г марихуаны.

По всем выявленным трем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 246 УК КР ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта"). Ведутся следственные мероприятия.