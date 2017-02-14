В Пакистане запретили праздновать День святого Валентина

Верховный суд Исламабада запретил публичные празднования Дня святого Валентина в столице Пакистана, сообщает РБК.

В частности, запрещаются фестивали и другие мероприятия в государственных учреждениях и в общественных местах, на магазины и рестораны запрет не распространяется.

Кроме того, суд запретил СМИ освещать события, связанные с Днем всех влюбленных. Такое решение было принято в связи с петицией, которая утверждает, что День святого Валентина противоречит исламскому учению.

В прошлом году президент Пакистана Мамнун Хусейн заявил, что празднования Дня всех влюбленных следует избегать, поскольку праздник является традицией западных стран и не соответствует культуре страны, пишет Би-би-си.

В городе Пешаваре в Пакистане в прошлом году запретили празднования, а в другом городе страны - Кохате была запрещена продажа открыток и тематических товаров.

Позднее власти этих городов заявили, что запреты были проигнорированы.