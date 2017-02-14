После пятничного намаза 8 экстремистов были задержаны на юге страны

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ВБ

10 февраля сотрудниками 10-го ГУ МВД и УВД г. Ош в одном из кафе Кара-Суйского района Ошской области задержаны

8 активных членов радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные литература и видеоматериалы. При этом один из экстремистов, житель г. Ош Т.И., ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 299-1 УК КР.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного в сентябре 2016 года. Тогда сотрудниками 10-го ГУ был задержан имам одной из мечетей города Ош Ю.Х., по месту жительства которого были изъяты материалы экстремистского толка, пропагандирующие идеи "Хиз бут-Тахрира" и террористической организации "Исламское государство".

URL: http://www.vb.kg/355357
Теги:
МВД, Ошская область, экстремизм
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