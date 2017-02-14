На балансе ФУГИ более тысячи госпредприятий, но работают всего лишь 25

Из зарегистрированных 1 130 госпредприятий действуют всего лишь 25. Об этом стало известно на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР на обсуждении итогов своей работы за 2016 год.

Как отметил заместитель руководителя аппарата правительства КР Жылдызбек Исакулов, межведомственная комиссия по учету госпредприятий установила точное количество действующих предприятий.

"На балансе ФУГИ до прошлого года было 1 130 госпредприятий. Нацстатком дал такую же информацию, Минюст говорит, что 535, ГНС - 704, социальный фонд - 485. Цифры у всех разные. Мы поэтому провели проверку на то, "живые" ли все эти предприятия. Выяснилось, что на сегодня функционирует всего 166 организаций. И это из тысячи, то есть 900 - "мертвые",- заявил Исакулов.

Но и этот список сильно поредел. В ходе коллегии было заявлено, что большая часть действующих предприятий будут или уже присоединили к более крупным объектам.

"Мы также выяснили, что даже из этих 166 предприятий в рамках оптимизации преобразования филиалов около 55 были объединены. Еще 50 переданы к более крупным госучреждениям. Всего мы сейчас имеем порядка 25 государственных предприятий", - сказал заместитель руководителя АП КР.

Стоит отметить, при поддержки Всемирного банка в рамках реализации грантового проекта по улучшению управления госимуществом разработана межведомственная автоматизированная информационная система "Единый реестр государственного имущества". Бюджет этой программы составил 684 тыс. долларов.