Организаторы "Евровидения-2017" на Украине объявили об уходе из проекта

21 участник команды по подготовке музыкального конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве в мае, объявили об уходе из проекта, пишет Медуза.

Среди подписавших заявление - заместители руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), исполнительные продюсеры конкурса Александр Харебин и Виктория Романова.

Как следует из заявления, их решение связано с действиями другого замглавы НОТУ Павла Грицака, который стал руководителем проекта около двух месяцев назад.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", - сказано в заявлении.

В комментарии "Украинской правде" Харебин назвал "одним из толчков" к уходу команды "принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50 процентов от того, что была в начале декабря".

Сам Грицак заявил УНИАН, что не знает об уходе никого из тех, кто "занимается производственной частью и телевизионным шоу". Он заявил, что был приглашен как "антикризисный менеджер" и должен "каждый день принимать определенные решения", в том числе "какие-то жесткие шаги".

Харебин отметил, что Грицак "не принимает необходимых решений, не подписывает контракты, отменяет тендеры".

Украина получила право проведения "Евровидения" в 2017 году после того, как певица Джамала заняла первое место на этом конкурсе в 2016 году. Конкурс пройдет в Киеве уже во второй раз - в первый раз это произошло в 2005 году.

В ноябре 2016 года директор Национальной телекомпании Украины (позже была преобразована в НОТУ) Зураб Аласания покинул пост из-за сложностей с финансированием конкурса. Осенью сообщалось о срывах сроков подготовки конкурса.