Генпрокуратура обвиняет депутата парламента в коррупции

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ВБ

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

Как установлено проверкой, Исаков будучи в должности главы Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры в период с 2010 по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

В ходе проверки рядом граждан даны пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от 1,5 до 3 тыс. долларов.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики.

URL: http://www.vb.kg/355362
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, парламент
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Комментарии
Медет Осмоналиев
14.02.2017, 14:37
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Ну, что ж, по крайней мере можно констатировать, что прокуратура не делает исключений по принципу партийной принадлежности.

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