Депутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработку

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Гулиза Авазова

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел законопроект о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

Согласно законопроекту, декларация должна быть единая, в частности о доходах, расходах, движимом и недвижимом имуществе.

Помимо этого, если ранее декларацию должны были сдавать только руководители, то новый законопроект обязывает делать это даже рядовых сотрудников. Также это касается сотрудников правоохранительных органов, кроме спецслужб.

Также по новой редакции обязаны сдавать декларацию близкие родственники лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

Депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что в таком случае налоговая служба будет заниматься принятием деклараций, но не своими прямыми обязанностями.

Помимо этого в проекте закона парламентариев возмутила секретность деклараций о доходах сотрудников спецслужб, в частности ГНКБ и АКС.

После обсуждения депутаты решили отправить на доработку данный проект закона.

URL: http://www.vb.kg/355363
Теги:
ГКНБ, декларация, налоги, Налоговый кодекс, АКС ГКНБ
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