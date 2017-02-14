Министра просят взять под контроль департамент здравоохранения

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Гулиза Авазова

Министра попросили взять под контроль ситуацию с департаментом здравоохранения.

Министра здравоохранения Талантбека Батыралиева попросили взять под контроль ситуацию вокруг столичного департамента здравоохранения.

Сегодня, 14 февраля, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Алтынай Омурбекова сообщила, что ситуация вокруг департамента непозволительная.

"Вы только не прикрывайтесь реформами и оптимизацией, там идет реальное нарушение трудового кодекса. Нельзя же каждые два месяца с сотрудниками перезаключать договоры", - добавила она.

Парламентарий попросила принять действенные меры и решить эту проблему министра Батыралиева.

Отметим, вчера на заседании в профильном комитете ЖК попросили рассмотреть на соответствие должности главу департамента Кубанычбека Кулбатырова, который использует тактику запугивания, шантажа в отношении сотрудников.

URL: http://www.vb.kg/355364
Теги:
здравоохранение, Минздрав
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