Министра просят взять под контроль департамент здравоохранения

Министра попросили взять под контроль ситуацию с департаментом здравоохранения.

Министра здравоохранения Талантбека Батыралиева попросили взять под контроль ситуацию вокруг столичного департамента здравоохранения.

Сегодня, 14 февраля, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Алтынай Омурбекова сообщила, что ситуация вокруг департамента непозволительная.

"Вы только не прикрывайтесь реформами и оптимизацией, там идет реальное нарушение трудового кодекса. Нельзя же каждые два месяца с сотрудниками перезаключать договоры", - добавила она.

Парламентарий попросила принять действенные меры и решить эту проблему министра Батыралиева.

Отметим, вчера на заседании в профильном комитете ЖК попросили рассмотреть на соответствие должности главу департамента Кубанычбека Кулбатырова, который использует тактику запугивания, шантажа в отношении сотрудников.