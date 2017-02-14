Министра здравоохранения попросили хотя бы правдоподобно врать

Министра здравоохранения Талантбека Батыралиева попросили хотя бы правдоподобно врать. Так высказался депутат от фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Сначала депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Алтынай Омурбекова спросила у министра о лекарствах, которые продаются на базарах. "Если раньше хоть скрывали и в сумках продавали, то сейчас люди открыто в контейнерах продают", - сказала она.

На что министр ответил, что он также стал свидетелем продажи лекарств вне аптек, однако их полномочий недостаточно.

Его ответ возмутил депутата Алтынбека Сулайманова, который переспросил, был ли действительно он свидетелем продажи лекарств, на что министр заметил, что он сам по выходным ходил на базар за покупками.

"Тогда почему не решаете вопрос, если вы утверждаете, что сами своими глазами видели? Как вы после этого сидите в своем кабинете министра? Если не вы, то кто должен решать эту проблему, кто должен болеть за это? Вы хотя бы врите правдоподобно", - добавил он.