Президент поручил министру ЧС минимизировать риски природного характера

люди строятся где попало, как попало, а потом чуть больше снега, или сель - и все, нет крыши, нет дома. иной раз уже кажется что специально в особо опасных местах селятся
Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 февраля, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
В ходе встречи Боронов доложил президенту о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.
Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.
Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам президента, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.