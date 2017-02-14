Американец послал бывшему начальнику SMS: Помоги убить мою жену

160  0
www

Жителя штата Вашингтон арестовали за попытку организовать заказное убийство для своей жены. По словам шерифа округа, Джефф Литл (Jeff Lytle) собирался послать сообщение человеку по имени Шейн с просьбой помочь с убийством семьи из-за страховки. Однако вместо этого он отправил SMS бывшему начальнику, который сообщил в полицию. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на New York Daily News.

По словам полицейских, Литл планировал избавиться не только от жены, но и от четырёхлетней дочери. По условию страховки ему должны были выплатить около 1,5 миллиона долларов, которые он обещал разделить с исполнителем. В распоряжение издания попали судебные документы, в которых содержатся фрагменты текстового сообщения.

"Эй, Шейн, как поступим. Помнишь, ты сказал, что поможешь мне избавиться от жены. Я готов принять твоё предложение", - говорилось в сообщении Литла.

Он рассказал убийце о месте работы жены, графике и попросил, чтобы всё выглядело как несчастный случай или ДТП. Взамен он предложил разделить страховые выплаты пополам. Однако мужчина не проверил адресата, поэтому сообщение ушло к его бывшему начальнику. Тот сообщил в полицию и Литла арестовали.

Суд над мужчиной пройдёт в ближайшее время, сейчас за него назначили залог в размере миллиона долларов. Он рассказал детективам, что написал сообщение "в черновик" и не собирался никому отправлять. По словам Литла, его дочь могла случайно отправить сообщение, пока он не видел. Его соседи также заявили, что он не мог пойти на такое. Однако следователи заявили, что считают мужчину виновным в планировании убийства семьи.

URL: http://www.vb.kg/355371
Теги:
США, убийство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  