Американец послал бывшему начальнику SMS: Помоги убить мою жену

Жителя штата Вашингтон арестовали за попытку организовать заказное убийство для своей жены. По словам шерифа округа, Джефф Литл (Jeff Lytle) собирался послать сообщение человеку по имени Шейн с просьбой помочь с убийством семьи из-за страховки. Однако вместо этого он отправил SMS бывшему начальнику, который сообщил в полицию. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на New York Daily News.

По словам полицейских, Литл планировал избавиться не только от жены, но и от четырёхлетней дочери. По условию страховки ему должны были выплатить около 1,5 миллиона долларов, которые он обещал разделить с исполнителем. В распоряжение издания попали судебные документы, в которых содержатся фрагменты текстового сообщения.

"Эй, Шейн, как поступим. Помнишь, ты сказал, что поможешь мне избавиться от жены. Я готов принять твоё предложение", - говорилось в сообщении Литла.

Он рассказал убийце о месте работы жены, графике и попросил, чтобы всё выглядело как несчастный случай или ДТП. Взамен он предложил разделить страховые выплаты пополам. Однако мужчина не проверил адресата, поэтому сообщение ушло к его бывшему начальнику. Тот сообщил в полицию и Литла арестовали.

Суд над мужчиной пройдёт в ближайшее время, сейчас за него назначили залог в размере миллиона долларов. Он рассказал детективам, что написал сообщение "в черновик" и не собирался никому отправлять. По словам Литла, его дочь могла случайно отправить сообщение, пока он не видел. Его соседи также заявили, что он не мог пойти на такое. Однако следователи заявили, что считают мужчину виновным в планировании убийства семьи.