Они выполняли интернациональный долг. В Бишкеке чествуют афганцев

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В Бишкеке прошли мероприятия, посвященные Дню вывода cоветских войск из Афганистана.

Свердловская районная администрация организовала мероприятие в Бишкекском городском драматическом театре им. А.Умуралиева. Глава района Самарбек Болотбеков вручил родителям погибших воинов-интернационалистов материальную помощь по 7 тысяч сомов, воинам-интернационалистам с ограниченными возможностями здоровья - по 5 тысяч сомов и воинам-интернационалистам - по тысяче, а также был показан концерт артистов Бишкекского городского драматического театра. В Управлении социального развития района состоят на учете 166 воинов-интернационалистов, из них 8 воинов - с ограниченными возможностями здоровья, четверо - родители погибших воинов в Афганистане и в Баткенских событиях.

Руководство Первомайской администрации также провело в зале детской музыкальной школы имени Шубина мероприятие, куда были приглашены 194 участника боевых действий в Афганистане, Баткене и семьи погибших воинов. Мероприятие прошло с соблюдением воинской церемонии, военного оркестра и почетного караула. Гостям представили короткометражный документальный фильм о войне в Афганистане, организован военно-патриотический концерт и оказана материальная помощь.

В средней школе № 3 состоялось мероприятие Октябрьского района. Всем приглашенным оказана материальная помощь: инвалидам войны - по 4 тыс. сомов, семьям погибших воинов – по 6 тыс. сомов и участникам войны - 1000 сомов. Ежегодно районная администрация оказывает материальную помощь всем участникам войны в Афганистане. В этом году для финансовой поддержки администрация района выделила больше 300 тыс. сомов. Творческими коллективами Центра детского творчества "Шайыр-Балалык" и школы № 3 был организован праздничный концерт. В Октябрьском районе на сегодняшний день проживают 214 участников войны в Афганистане и Баткенских событиях, в том числе 6 инвалидов Советской Армии воинов-афганцев и 7 вдов.

Ленинский акимиат также поздравил воинов-интернационалистов. В память о погибших воинах-интернационалистах была объявлена минута молчания. Были вручены почетные грамоты администрации, а также оказана единовременная выплата материальной помощи: семьям погибших - по 5 тыс. сомов, инвалидам - по 5 тыс. сомов, участникам событий - по 1 тыс. сомов. Торжественное мероприятие сопровождалось концертной программой с участием звезд кыргызской эстрады. В Ленинском районе проживают 249 участников Афганских событий, 13 воинов с ограниченными возможностями здоровья, 6 семей погибших в Афганистане, а также 3 семьи, потерявшие своих кормильцев в Баткенских событиях.

В мероприятиях приняли участие горожане, представители республиканского и городского Совета воинов-афганцев и Совета ветеранов ВОВ, а также участники боевых действий, семьи погибших воинов, лица с ограниченными возможностями здоровья в Афганских и Баткенских событиях.

URL: http://www.vb.kg/355377
Теги:
Афганистан, Бишкек
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