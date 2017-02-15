Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека

94  0
www

Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать путешественникам туры, маршруты которых включают места проживания их предков. Эксперты планируют направления на основе ДНК туриста, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-журнал 34travel.me.

Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Затем он отправит генетический материал по почте экспертам фирмы.

Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям.

На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину суммы вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.

Основательница компании Ребекка Филдинг (Rebecca Fielding) отметила, что хотела показать, насколько разными и уникальными могут быть люди, поэтому она и решила планировать путешествия на основе самого личного, что есть у человека - его ДНК.

Филдинг также призналась, что людей часто шокируют результаты исследования. Однако тем интереснее путешествовать по таким маршрутам и заново узнавать себя, добавила она.

URL: http://www.vb.kg/355378
Теги:
Великобритания, туризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  