С 14 февраля МЧС приступило к принудительному спуску снежных лавин

В период с 14 по 19 февраля на 98-123-135-м км автодороги Сары-Таш - Кара-Мык (Ошская область), 2-м км Дароот-Коргон-Чек и на 124-м км участка Батман-Кол будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ведомстве предупреждают, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводится согласно распоряжению премьер-министра - начальника Гражданской защиты КР.

Тем временем Агентство гидрометеорологии предупреждает о том, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош сохраняется угроза схода снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления:

121-138-й км автодороги Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу) 198-265-й км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан) 65-90-й км Мырзаке - Кара-Кулжа - Алайкуу 65-90-й км Ала-Бука - Каныш-Кыя 1-9-й км Красная Горка - Ак-Таш 67-94-й км Казарман - Актал-Чат (перевал Кара-Коо) 45-92-й км Каракол - Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу ) 60-68-й км Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Барскоон и Соок).

МЧС рекомендует с 14 по 19 февраля отказаться от поездок по указанным участкам автодорог в связи с повышенной лавиноопасностью.