С 14 февраля МЧС приступило к принудительному спуску снежных лавин

В период с 14 по 19 февраля на 98-123-135-м км автодороги Сары-Таш - Кара-Мык (Ошская область), 2-м км Дароот-Коргон-Чек и на 124-м км участка Батман-Кол будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
В ведомстве предупреждают, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводится согласно распоряжению премьер-министра - начальника Гражданской защиты КР.
Тем временем Агентство гидрометеорологии предупреждает о том, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош сохраняется угроза схода снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления:
МЧС рекомендует с 14 по 19 февраля отказаться от поездок по указанным участкам автодорог в связи с повышенной лавиноопасностью.