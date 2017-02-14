КР все равно будет должен России $37 млн по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС

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Гулиза Авазова

Кыргызстан все равно будет должен России $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня сказал депутат Мыктыбек Абдылдаев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня на комитете должны были заслушать информацию об итогах работы депутатской комиссии по изучению использования $37 млн совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", однако по итогам голосования его перенесли на 1 марта 2017 года.

В рамках обсуждения этого вопроса депутат Абдылдаев отметил, что даже если придет новый инвестор, Кыргызстан должен будет России эти средства.

Парламентарий привел в пример проект "Джеруй", где инвестор должен согласиться, что он погасит долг.

Вице-премьер-министр Олег Панкратов добавил, что в порядке возврата средств, если стороны придут к пониманию, то необходимость в проведении аудита отпадет. "Никаких санкций и пеней в соглашении нет", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/355380
Теги:
ГЭС
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