Россия просит вернуть $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС

382  0
Гулиза Авазова

Россия просит вернуть $37 млн, направленные на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, вопрос возвращения денег будет рассмотрен только после двустороннего аудита.

Депутат Осмонбек Артыкбаев предложил провести аудит по использованию $37 млн на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС в одностороннем порядке, на что Калиев ответил, что российская сторона может не принять данные такого аудита.

Другой парламентарий Алмамбет Шыкмаматов добавил, что уже дали поручение нанять международного аудитора. Однако правительство просит сдвинуть сроки на месяц.

Отметим, сегодня на комитете должны были заслушать информацию об итогах работы депутатской комиссии по изучению использования $37 млн совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", однако по итогам голосования его перенесли на 1 марта 2017 года.

Напомним, согласно условиям межправительственного соглашения, после денонсации документа Кыргызстан должен компенсировать российской стороне (ОАО "РусГидро") средства, которые были выделены за весь период строительства.

URL: http://www.vb.kg/355382
Теги:
ГЭС, энергетика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  