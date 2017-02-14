На "Безопасный город" в Таджикистане потратили на $61 млн меньше, чем в КР

184  0
Гулиза Авазова

Проект "Безопасный город" в Таджикистане реализовали за сумму на $61 млн меньше, чем в Кыргызстане. Об этом сегодня,14 февраля, сообщила депутат Аида Салянова на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По ее словам, в Таджикистане этот проект был реализован за 7 месяцев и на него потратили около 24 млн долларов. В свою очередь Кыргызстан уже пять лет не может внедрить "Безопасный город", и на это требуется 85 млн долларов.

На это заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Дамир Сагынбаев ответил, что в Таджикистане проект был реализован только в Душанбе, а в Кыргызстане проект предполагается реализовать в Бишкеке, Оше и на трассе Бишкек - Каракол.

URL: http://www.vb.kg/355390
Теги:
национальные проекты, безопасность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  