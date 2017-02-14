В Иссык-Кульской области пойман с поличным пенсионер-наркоторговец

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Родион Решетов

За минувшие сутки в одном из домов села Кызыл-Суу Жети-Огузского района у 61-летнего А.А. изъято четыре килограмма марихуаны. По словам правоохранителей, они работали по наводке. В отдел поступило сообщение, что некий гражданин хранит у себя крупную партию наркотических веществ. Получив разрешение на обыск, силовики обнаружили в доме пенсионера тайник. В качестве маскировки задержанный использовал сено, чтобы сбить запаха марихуаны, сообщают в областном УВД.

"По поступившей оперативной информации, в селе Кызыл-Суу один из жителей хранил у себя дома наркотики. Прибыв на место, в ходе обыска под сеновалом был обнаружен тайник с мешком, а там - четыре килограмма марихуаны. Хоть мы операцию "Притон" закончили, но работать продолжаем. Это обычные и повседневные действия", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в следственные подразделения территориальных отделов милиции. Ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/355392
Теги:
Иссык-Кульская область, наркотики, преступление, УВД
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