Сотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсант

В ГУВД Бишкека обратился гражданин с заявлением, что примерно в час ночи на пересечении улиц Дэн Сяопина и Мессароша неизвестные лица завладели его автомобилем марки Mitsubishi Colt.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГОМ № 1 УВД Ленинского района совместно с курсантом Академии МВД КР угнанный автомобиль был обнаружен на улице Дэн Сяопина. Управлял транспортным средством молодой человек по имени Егор.

В ходе следствия установлено, что задержанному 22 года. Он будучи работником СТО ремонтировал угнанную машину. Однако по неизвестным причинам решил проехаться на чужом авто. Поездка заняла длительное время, ввиду чего и было написано заявление об угоне, сообщают в столичном ГУВД.

"Владелец автомашины оставил свой транспорт на ремонт в СТО. Около часа ночи парень по имени Егор, который работает на СТО мотористом, завладел ключом от автомобиля марки Mitsubishi Colt и скрылся вместе с машиной. Затем правоохранители вместе с курсантом, который проходил государственную практику, обнаружили угнанный автомобиль на улице Дэн Сяопина", - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. Следственным отделом УВД Ленинского района возбужденно уголовное дело по пр.ст. 172 (незаконное завладение автотранспортным средством) УК КР. В настоящий момент ведется следствие.