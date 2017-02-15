Сотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсант

177  0
Родион Решетов

В ГУВД Бишкека обратился гражданин с заявлением, что примерно в час ночи на пересечении улиц Дэн Сяопина и Мессароша неизвестные лица завладели его автомобилем марки Mitsubishi Colt.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГОМ № 1 УВД Ленинского района совместно с курсантом Академии МВД КР угнанный автомобиль был обнаружен на улице Дэн Сяопина. Управлял транспортным средством молодой человек по имени Егор.

В ходе следствия установлено, что задержанному 22 года. Он будучи работником СТО ремонтировал угнанную машину. Однако по неизвестным причинам решил проехаться на чужом авто. Поездка заняла длительное время, ввиду чего и было написано заявление об угоне, сообщают в столичном ГУВД.

"Владелец автомашины оставил свой транспорт на ремонт в СТО. Около часа ночи парень по имени Егор, который работает на СТО мотористом, завладел ключом от автомобиля марки Mitsubishi Colt и скрылся вместе с машиной. Затем правоохранители вместе с курсантом, который проходил государственную практику, обнаружили угнанный автомобиль на улице Дэн Сяопина", - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. Следственным отделом УВД Ленинского района возбужденно уголовное дело по пр.ст. 172 (незаконное завладение автотранспортным средством) УК КР. В настоящий момент ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/355393
Теги:
Академия МВД, ГУВД, МВД, угон
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  