Футбол: "Алга" сыграет на турнире в Бангладеш

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Гулиза Авазова

Столичный футбольный клуб "Алга" сыграет на международном турнире Sheikh Kamal International Club Cup 2017, который пройдет в Бангладеш.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в этом турнире помимо "Алги" сыграют еще семь клубов из Мальдив, Кореи, Непала и Афганистана.

Восемь команд были поделены на две группы, и столичный клуб играет в группе А наряду с "Дакка Абахани" (Бангладеш), "Панчеон" (Корея) и "ТС Спортс" (Мальдивы).

В группе В распределены действующий обладатель кубка "Читтагонг Абахани" (Бангладеш), а также "Дакка Мохаммедан" (Бангладеш), "Мананг Маршангды" (Непал) и "Шахин Исмаи" (Афганистан).

Турнир пройдет с 18 февраля по 2 марта в городе Читтагонг (Бангладеш). Все матчи будут проводится на арене M.A. Aziz Stadium.

URL: http://www.vb.kg/355396
Теги:
кубок, турнир, футбол
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