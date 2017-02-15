Футбол: "Алга" сыграет на турнире в Бангладеш

Столичный футбольный клуб "Алга" сыграет на международном турнире Sheikh Kamal International Club Cup 2017, который пройдет в Бангладеш.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в этом турнире помимо "Алги" сыграют еще семь клубов из Мальдив, Кореи, Непала и Афганистана.

Восемь команд были поделены на две группы, и столичный клуб играет в группе А наряду с "Дакка Абахани" (Бангладеш), "Панчеон" (Корея) и "ТС Спортс" (Мальдивы).

В группе В распределены действующий обладатель кубка "Читтагонг Абахани" (Бангладеш), а также "Дакка Мохаммедан" (Бангладеш), "Мананг Маршангды" (Непал) и "Шахин Исмаи" (Афганистан).

Турнир пройдет с 18 февраля по 2 марта в городе Читтагонг (Бангладеш). Все матчи будут проводится на арене M.A. Aziz Stadium.