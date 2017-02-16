Кикбоксеры Кыргызстана завоевали пять золотых медалей на Кубке Европы

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Гулиза Авазова

Кикбоксеры Кыргызстана завоевали пять золотых медалей на Кубке Европы, прошедшем в городе Карловес (Хорватия). Об этом "ВБ" сообщил тренер по кикбоксингу Малик Хихи.

По его словам, в этом турнире принимали участие представители 33 стран, а Кыргызстан представляли пятеро кикбоксеров. "Все наши спортсмены завоевали золотые медали", - добавил он.

Среди взрослых в весовой категории до 54 кг Муса Паншаров выступал в разделе К-1. На пути к финалу он провел три поединка, а затем в решающем бою одолел представителя Венгрии Дэвида Атлера и завоевал золото.

Помимо этого он стал обладателем одного из поясов, которые выдавали победителям в определенных весовых категориях

Также золото Кубка среди мужчин в этом же разделе взял Акром Баратов в весовой категории до 51 кг.

Среди юниоров выступили трое, в частности в "лоу-кике" первыми стали Шерзод Кабутов (до 54 кг) и Дильшад Маслянов (до 51 кг), а также в разделе "фул-контакт" обладателем Кубка Европы стал Данияр Жолдошев (до 51 кг).

URL: http://www.vb.kg/355399
Теги:
кикбоксинг, кубок, турнир
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