Никто не забыт и ничто не забыто! Список павших в Ржевской битве

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Инициативная группа " Баатырлардын Урпактары" (Потомки героев), совместно с поисковыми группами в России проводят акцию "Имена Победы", посвященную павшим воинам-кыргызстанцам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Цель проекта:

  1. активизация исследовательской и поисковой деятельности захоронений воинов-кыргызстанцев, обнаруженных на территории под городом Ржевом;
  2. поиск их родных и близких;
  3. воспитание военно-патриотического духа и уважительного отношения к своей истории у молодежи;
  4. организация мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  5. Организация по установлению памятника, памятного знака павшим землякам-героям на территории г. Ржев.

Ниже приводится список кыргызстанцев, погибших в Ржевской битве и перезахороненных в братских могилах, предоставленных Центральным архивом. Активисты обращают внимание на возможные неточности в написании фамилий и имен:

Ф.И.О., год рождения - дата смерти и место рождения/призыва

  1. Батаканов Узенкыяз, 1912-11.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н, к/з Кайнды;
  2. Калыгулов Насыр , 1921-25.11.1942, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к-з Башкугансех;
  3. Кейдегасыев Джумакадыр,1905-26.11.1942 Тянь-Шаньская обл., Кочкорский р-н, к-з Карасое;
  4. Кыштыбаев Мойдин, 1911-…, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к-з им. Куйбышева;
  5. Ажилбаев Абдразак, 1904-01.02.1943, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к/з Когай;
  6. Каныев Кадыр, 1908-31.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н, к/з Дгодомель;
  7. Алеев (Алыев либо Алиев) Телевай (Толобай), 1920-25.11.1942, Фрунзенская обл., Ленинопольский р-н/Кировский р-н;
  8. Карякин Николай Кириллович , 1915-08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с. Ивановка;
  9. Дубенцев Иван Егорович, 1905-08.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, с. Сара Букет;
  10. Тайгубеков (возможно Тойчубеков) Мататай , 1909-08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, Сирды-Мар;
  11. Радченко Александр Трофимович, 1919-05.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, ст. Карабашты;
  12. Власов Николай Иванович, 1917-13.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с.Кызыл-Аскер, ул.Средняя 8;
  13. Чекибаев Иман , …-03.02.1943, Фрунзенская обл., Чуйский р-н, с. Акбешим;
  14. Данияров Сыгинал, 1904-07.12.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, дер. Кирово;
  15. Кучербаев Пектурган, 1902-28.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с/с Тусуйский, к/з им. Молотова;
  16. Епифанов Иосиф Дмитриевич, 1902-27.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н;
  17. Сартоков Василий Сидорович, 1904-25.11.1942, Фрунзенская обл., г. Фрунзе; ул. Джамбула, 49;
  18. Каримов Майрамкул, 1895-25.11.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, ул. Луговая, 32;
  19. Бобров Михаил Петрович, 1916-25.11.1942, Фрунзенская обл., Калицкий р-н., с. Новопокровка;
  20. Кравцов Демид Степанович, 1904-29.08.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое;
  21. Литовченко Алексей Федорович, 1909-05.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, Ниж. Алаурнск;
  22. Ушников Михаил Гаврилович, 1909-06.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Ставропольский с/с;
  23. Христич Николай Васильевич, 1907-04.12.1942, Фрунзенская обл., г.Фрунзе, ул.Кирова, д.116;
  24. Гусев Григорий Яковлевич, 1910-05-25.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Пузовский с/с;
  25. Ариков Кукумбай, 1897-25.11.1942, Иссык-Кульская обл., Балыкчинский р-н, с/с Агалей;
  26. Мамбеткази Тушибат, 1923-14.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, Лынсит с/с;
  27. Кудайбергенов Кадыр, 1917-06.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, с.Актерск;
  28. Бакуменко Георгий Сергеевич, 1912-31.08.1942, Иссык-Кульская обл.;
  29. Кроль Владимир Евст., 1921-03.12.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н, с.Соколовка;
  30. Тилембаев Мукамбетов, 1902-26.11.1942, Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н;
  31. Жисналиев (возможно Жееналиев) Жакшибай (Жакшыбай), 1914-.11.01.1943г., Ошская область., Чон-Алайский район, к/з Кзыл Майран (возможно Кызыл Майрам);
  32. Абдрасимов Надыр, 1910-25.11.1942г., Баткенский р-н, Суващевский с/с;
  33. Аманов Тулен, 1912-27.11.1942г., Баткенский р-н, Баткенский с/с;
  34. Барыбаев Азенбай, 1922-30.11.1942г., Башкинский р-н/ Баткенский р-н;
  35. Кульмамбетов Айтпай, 1906-15.02.1943г., Ошская область, Гульчинский район, Будалякский с/с;
  36. Садыков Газбек, 1916-04.-12.1942г., Ошская область, Молотовский р-н;
  37. Телекуп Абдурасуль, 1912-28.01.1943г., Ошская обл., Араванский р-н, к/з Кызыл Тахта;
  38. Осмоналиев Тимерзан, 1912-30.01.1943г., Ошская обл. Узгенский р-н, Кзылтомский с/с, к/з Еркентов;
  39. Анашкин Иван Георгиевич, 1903-25.11.1942г., Иркутская область, Черемховский р-н/ Ошский РВК;
  40. Кутуев Матутобек, 1914-28.11.1942г., Ошская область, Узгенский р-н;
  41. Чакыев Джумашей, 1907-01.02.1943г., Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, к/з Агроном;
  42. Шавданов Лайло (возможно Шабданов Шайлоо), 1921-05.12.1942г., Джалал-Абадская обл., Алабукинский р-н, Аккурганский с/с;
  43. Егембердиев Амурзах (возможно Эгембердиев Омурзак), 1907-15.12.1941г., Джалал-Абадская обл. Сузакский р-н., с.Каскинчи.

URL: http://www.vb.kg/355406
Теги:
ВОВ, Россия
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