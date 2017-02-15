Никто не забыт и ничто не забыто! Список павших в Ржевской битве

Инициативная группа " Баатырлардын Урпактары" (Потомки героев), совместно с поисковыми группами в России проводят акцию "Имена Победы", посвященную павшим воинам-кыргызстанцам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Цель проекта:

активизация исследовательской и поисковой деятельности захоронений воинов-кыргызстанцев, обнаруженных на территории под городом Ржевом; поиск их родных и близких; воспитание военно-патриотического духа и уважительного отношения к своей истории у молодежи; организация мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организация по установлению памятника, памятного знака павшим землякам-героям на территории г. Ржев.

Ниже приводится список кыргызстанцев, погибших в Ржевской битве и перезахороненных в братских могилах, предоставленных Центральным архивом. Активисты обращают внимание на возможные неточности в написании фамилий и имен:

Ф.И.О., год рождения - дата смерти и место рождения/призыва