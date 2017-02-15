Депутаты против аккредитации учреждений социального обслуживания

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Гулиза Авазова

Депутаты выступили против аккредитации полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания.

Отметим, сегодня на первом чтении Жогорку Кенеш рассматривал проект закона о внесении изменений в Закон КР "Об основах социального обслуживания населения в КР".

Согласно проекту закона, аккредитация дает гарантию качества услуг для социально уязвимых граждан. Основной целью аккредитации обслуживания - повышение ответственности за соблюдением утвержденных государственных минимальных социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых клиентам социальной службы.

Однако, по мнению депутата от фракции СДПК Дастана Бекешова, это проект закона дает дорогу коррупции. "Зачем сертификация, вы знаете сколько заработная плата сотрудников министерства 5-7 тыс. сомов и естественно они будут оформлять документы на аккредитацию за 1-2 тыс.", - заявил он.

При этом добавил, зачем придумывать правила, чтобы потом их же отменять.

Коллегу поддержала социалдемократ Айнуру Алтыбаева, которая отметила, что аккредитация может помешать тем частным детским домам, которые работают на самофинансировании. "Приведу один пример, есть в Оше такой дом, "Алтын Уя", они прекрасно работают, главное чтобы им не мешали таким образом", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/355415
Теги:
Министерство социального развития, приют, социальная защита
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