Телефонный террорист "Космопарка" найден. Сотрудник РЦ дает показания

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Родион Решетов

Виновником эвакуации в "Космопарке" оказался охранник данного развлекательного центра. Вычислить хулигана удалось довольно быстро. Сейчас задержанный допрашивается в ГКНБ. Выясняются причины и мотивы его поступка. По данным пресс-службы ГКНБ, пока детали происшествия в интересах следствия не разглашаются.

Так как не исключается, что охранник на самом деле мог обнаружить подозрительный предмет и по долгу службы сообщил об этом в правоохранительные органы.

"Вчера нам уже стало известно, что о возможно заложенной бомбе сообщил охранник развлекательного центра. С ним уже проводятся беседы, сейчас поступившая информация полностью проверяется и уточняется. Более конкретные детали будут известны в ходе проверки", - сообщил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов

Напомним 14 февраля около 18.00 на пульт 102 поступил звонок о якобы заложенной бомбе в развлекательном центре "Космопарк", вследствие чего посетители были эвакуированы. Однако в 21.36 информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

URL: http://www.vb.kg/355416
Теги:
ГКНБ, задержание, телефонный террорист
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