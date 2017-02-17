Футбол: в Канте стартовал розыгрыш Кубка "Ала-Тоо"

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Гулиза Авазова

Вчера, 16 февраля, в Канте стартовал международный турнир на Кубок "Ала-Тоо" по футболу среди команд первой и топ-лиги.

Как сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана, в этом году в турнире участвуют восемь команд, в том числе и клуб "Иртыш" из Казахстана.

Команды поделены на две группы и сыграют по круговой системе. Кубок разыграют клубы, занявшие первые места. За бронзу поборются вторые команды. Помимо этого, также состоятся матчи за пятые и седьмые места.

В первый день турнира в группе "А" кантская "Абдыш-Ата" одолела "Иртыш" со счетом 4:1, еще один представитель Канта "Живое" уступил "Дордою-2" с разгромным счетом 0:4.

В группе "В" бишкекская "Алга-2" уступила "Кара-Балте" (0:3), а кочкор-атинский "Нефтчи" не смог одолеть "Наше" (0:2).

Отметим все игры турнира проходят на стадионе МИС.

Расписание турнира:

17 февраля

  1. Иртыш – Живое
  2. Дордой-2 – Абдыш-Ата
  3. Наше – Алга-2
  4. Кара-Балта - Нефтчи

18 февраля

  1. Иртыш - Дордой-2
  2. Абдыш-Ата – Живое
  3. Алга-2 - Нефтчи
  4. Наше – Кара-Балта

20 февраля

  1. матч за 7-8 места
  2. матч за 5-6 места А-3 – В-3
  3. матч за 3-4 места А-2 – В-2
  4. Финал. А-1 – В-1

Напомним, обладателем Кубка прошлого года является бишкекский "Дордой", который в этом году участие в этом турнире не принимает.

URL: http://www.vb.kg/355420
Теги:
кубок, турнир, футбол
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