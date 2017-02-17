Футбол: в Канте стартовал розыгрыш Кубка "Ала-Тоо"

Вчера, 16 февраля, в Канте стартовал международный турнир на Кубок "Ала-Тоо" по футболу среди команд первой и топ-лиги.
Как сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана, в этом году в турнире участвуют восемь команд, в том числе и клуб "Иртыш" из Казахстана.
Команды поделены на две группы и сыграют по круговой системе. Кубок разыграют клубы, занявшие первые места. За бронзу поборются вторые команды. Помимо этого, также состоятся матчи за пятые и седьмые места.
В первый день турнира в группе "А" кантская "Абдыш-Ата" одолела "Иртыш" со счетом 4:1, еще один представитель Канта "Живое" уступил "Дордою-2" с разгромным счетом 0:4.
В группе "В" бишкекская "Алга-2" уступила "Кара-Балте" (0:3), а кочкор-атинский "Нефтчи" не смог одолеть "Наше" (0:2).
Отметим все игры турнира проходят на стадионе МИС.
Расписание турнира:
17 февраля
18 февраля
20 февраля
Напомним, обладателем Кубка прошлого года является бишкекский "Дордой", который в этом году участие в этом турнире не принимает.