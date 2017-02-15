Facebook начнёт автоматически запускать видео со звуком в новостной ленте

Руководство Facebook обратилось к пользователям с сообщением о нововведениях, которые появятся в ближайшее время. В мобильном приложении соцсети включат автоматический запуск роликов со звуком, появится режим "картинка в картинке" и возможность смотреть вертикальные видео на весь экран, передает TJournal.

По словам представителей Facebook, они тестировали функцию автоматического запуска видео со звуком, и после положительных отзывов от пользователей решили запустить во всем мире. Однако они оставили возможность отключить функцию в настройках профиля.

В мобильной версии звук будет появляться и исчезать автоматически во время прокручивания новостной ленты. Если смартфон находится в беззвучном режиме, то видео будет запускаться без звука.

Также в Facebook ввели режим "картинка в картинке", когда пользователь может совмещать чтение ленты и просмотр видео. В Android-версии будет возможность не останавливая воспроизведение пользоваться другими приложениями.

Вертикальные ролики теперь будут занимать больше места среди новостей и открываться в более широком формате. Кроме того, Facebook в скором времени запустит возможность смотреть видео с помощью платформ Amazon Fire TV, Apple TV и Samsung Smart TV.