Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе, куда съехались более 250 борцов из регионов, а также городских школ.

На соревнованиях будут разыгрываться восемь комплектов медалей.

На открытии турнира участников приветствовал глава Дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбек Касенов, первый вице-президент федерации спортивной борьбы КР и депутат ЖК Дамирбек Асылбек уулу и другие.

Касенов отметил, что чемпионат собирает сильнейших борцов страны и с каждым годом растет число участников. "Желаю вам новых достижений, и пусть на этих соревнованиях победит сильнейший", - добавил он.

В первый день чемпионата участники турнира боролись за четыре комплекта наград, в частности, в легком весе до 57 кг в финале встретились Хуршид Парпиев и Бекболот Мырзанар уулу. Интересная борьба получилась во втором периоде, где Мырзанар уулу вышел вперед. Однако вскоре Парпиев сначала сравнял счет, а затем повторив вновь один и тот же прием вышел вперед и завоевал золото.

В категории до 65 кг Аскарбек Абдыгапар уулу одолел Тилека Шаршеева и занял первое место, а Муслим Евлаев (до 74 кг) без труда справился с Ойбеком Насировым.

Самым захватывающим поединком получилась финальная встреча тяжеловесов до 97 кг между Орозбеком Ашировым и Эмилем Аширалиевым. С начала встречи активную борьбу ввел Аширалиев. Молодой борец заработал несколько очков путем приема - он проходил за спину соперника, однако продолжить свои действие не смог, так как соперник был немного тяжелее его.

В середине второго периода свою активность проявил Аширов, который сначала попытался сравнять счет по очкам, а затем за 10 секунд до окончания времени поединка положил своего соперника на лопатки (туше). Таким образом, он стал чемпионом страны в весе до 97 кг.

Отметим, сегодня также проходят состязаниях в оставшихся четырех весовых категориях.

до 57 кг

1 место – Хуршид Парпиев 2 место – Бекболот Мырзанар уулу 3 место – Алмаз Сманбеков 3 место – Кубанычбек Таштанбеков

до 65 кг

1 место - Аскарбек Абдыгапар уулу 2 место – Тилек Шаршеев 3 место – Исламбек Орозбеков 3 место – Алибек Осмонов

до 74 кг

1 место – Муслим Евлаев 2 место – Ойбек Насиров 3 место – Бекжан Камчыбеков 3 место – Исхакбек Шопоков

до 97 кг