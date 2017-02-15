Информация об убийстве кыргызстанки Жаркынай в Турции оказалась ложной

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ВБ

Накануне в ряде отечественных СМИ и социальных сетях появилась информация о жестоком убийстве в Турции кыргызстанки Жаркынай А. Якобы ее зарезали.

Посольство КР в Турции оперативно отреагировало на такое заявление. После проведенных усиленных работ по уточнению информации соотечественница нашлась здоровой и невредимой.

14 февраля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Ибрагима Жунусова с гражданкой КР Жаркынай А.

По признанию самой девушки, она узнала об этой ужасной новости 13 февраля в 23.00 по местному времени и сразу же предупредила своих родных и близких о том, что информация ложная и с ней все в порядке. При этом отметила, что даже не предполагает о том, кому нужно было распространять такую ужасную весть.

Жаркынай А. сообщила, что в настоящее время ее родные, проживающие в Кыргызстане, проводят поиски распространителя ложной информации и намерены подать в связи с этим заявление в правоохранительные и судебные органы КР.

Посол, выражая поддержку соотечественнице отметил, о готовности посольства оказать ей всяческое содействие.

URL: http://www.vb.kg/355425
Теги:
Ибрагим Жунусов, СМИ, Турция, убийство
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