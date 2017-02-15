Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе встречи президент был проинформирован о текущей деятельности ЦИК и принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны. По словам Шайлдабековой, с учетом анализа прошедших выборов и голосований ЦИК принимает все необходимые меры, чтобы устранить недостатки и еще больше улучшить работу по организации выборных процессов.

Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.

"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", - подчеркнул Атамбаев. - Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране".

URL: http://www.vb.kg/355427
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, ЦИК
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