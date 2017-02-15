Президент подписал указы о новых назначениях в диппредставительствах

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ВБ

Джусупов Бакыт Алиевич назначен Послом Кыргызстана в Австрии, Постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене.

Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.

Последнее место работы Бакыта Джусупова - заместитель заведующего отделом внешней политики аппарата президента. КР.

Другим указом глава государства назначил Маматбекова Айбека Бекбоевича Генеральным консулом страны в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.

Ранее Айбек Маматбеков занимал должность главы Департамента государственного протокола МИДа.

URL: http://www.vb.kg/355430
Теги:
Австрия, Алмазбек Атамбаев, консульство, ОАЭ, президент, ОБСЕ
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