Президент подписал указы о новых назначениях в диппредставительствах

Джусупов Бакыт Алиевич назначен Послом Кыргызстана в Австрии, Постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене.

Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.

Последнее место работы Бакыта Джусупова - заместитель заведующего отделом внешней политики аппарата президента. КР.

Другим указом глава государства назначил Маматбекова Айбека Бекбоевича Генеральным консулом страны в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.

Ранее Айбек Маматбеков занимал должность главы Департамента государственного протокола МИДа.