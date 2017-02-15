Ассоциация нефтетрейдеров: Мы не можем прогнозировать цены на ГСМ весной

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 февраля, на заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов попросил проинформировать представителя Ассоциации нефтетрейдеров о подорожании ГСМ весной.

В ответ на это представитель нефтетрейдеров заявил, что в настоящий момент цены на ГСМ падают, но какими они будут весной, неизвестно.

"В феврале цены на бензин будут снижаться в два этапа. В марте мы заключим контракты на весенние месяцы. Сейчас еще неясно, по какой цене будет отпускаться бензин. Я не могу прогнозировать их сейчас, это неправильно", - сказал представитель ассоциации.

URL: http://www.vb.kg/355431
Теги:
ГСМ, парламент
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