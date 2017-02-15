Закон "О конфликте интересов" возвращен с возражениями в Жогорку Кенеш

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Президент Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш Закон Кыргызской Республики "О конфликте интересов" для выработки согласованного варианта.

В своем возражении глава государства отмечает, что использование недостаточно четких терминов и размытость формулировок в принятом Законе неизбежно породят проблемы в его реализации, которые в будущем могут привести к неразрешимым противоречиям в деятельности государственных органов.

В частности, эти формулировки сводят на нет суть статьи 11 принятого закона, где говорится о запрете лицам, занимающим политические и другие должности в государственных и муниципальных органах при исполнении своих должностных обязанностей разрабатывать, участвовать в обсуждении или в принятии актов, осуществлять функции надзора, контроля, в которых они и близкие лица имеют личную заинтересованность.

Указанная формулировка позволяет вольную трактовку любого действия, осуществляемого должностным лицом при исполнении своих полномочий и функций, и не ведет к выявлению реальных фактов возникновения конфликта интересов. То есть, с одной стороны, размытость терминов вызывает сомнение о возможности привлечения правонарушителей к ответственности, а с другой стороны, может привести к необоснованным претензиям к добросовестным сотрудникам. В совокупности это может стать причиной того, что должностные лица будут избегать принятия даже самых необходимых и простых решений и еще более бюрократизировать процессы реагирования на возникающие перед обществом проблемы и оказания государственных услуг.

Также статья 11 принятого закона не уточняет вид актов в разработке, обсуждении и принятии которых запрещается участие лиц, занимающих политические должности, то есть к какому из видов актов относится данное понятие, к нормативным правовым актам установленным Законом Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" или административным актам, предусмотренным Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

Если под термином "акт" понимается нормативный правовой акт, а это закон или постановление правительства, то такое понимание может привести к тому, что любой депутат или член правительства при инициировании или принятии какого-нибудь закона или постановления может быть обвинен в конфликте интересов, поэтому требуется ввести более точные формулировки, которые помогли бы в реальной борьбе с коррупцией.

Кроме того, президент отмечает необходимость гармонизации срока вступления в силу принятого закона с принятием соответствующих подзаконных актов, предусматривающих механизмы его дальнейшей реализации.

URL: http://www.vb.kg/355433
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, парламент
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