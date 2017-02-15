В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

84  0
Глеб Куренев

Сегодня, 15 февраля, в столичном парке имени Ата-Тюрка прошел митинг-реквием в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие посетили мэр столицы Албек Ибраимов, председатель горкенеша Канатбек Музуралиев, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, заместитель начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майор Закир Тиленов.

Митинг начался с возложения цветов у мемориала, затем прозвучал гимн Кыргызской республики. Первым с речью выступил Албек Ибраимов.

"Уважаемые воины интернационалисты, дорогие члены семей, родные и близкие погибших солдат. Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. В афганской войне приняли участие 7 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли, 1 500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести. 15 февраля - это день выражения глубокой признательности и благодарности всем воинам-интернационалистам. День благодарности тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Сегодня мы скорбим вместе с теми, у кого война отобрала сыновей, братьев, мужей. Вечная им память. Пусть память о воинах интернационалистах всегда живет в наших сердцах. От всей души желаю вам всем, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой", - сказал мэр столицы.

По окончании официальной части все собравшиеся продолжили нести цветы к памятнику и табличкам с именами. Принять участие в митинге приехали также военные из Казахстана.

URL: http://www.vb.kg/355435
Теги:
Афганистан, митинг
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  