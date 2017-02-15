Экс-глава МВД уже доказывал причастность атамекеновцев к мародерствам

Депутатская комиссия выявила причастность «Ата Мекена» к фактам мародерства
Абдулла Юсупов, Дастан Оморов и Азамат Шергазиев показали, что с 7 по 10 апреля 2010 года в мародерствах принимали участие группы, созданные Райканом Тологоновым. Это стало известно из результатов деятельности соответствующей депутатской комиссии. Справка, подписанная не всеми членами комиссии, была предоставлена в редакцию K-News сегодня, 23 ноябряСогласно заключению депутатов, вооруженная группа, возглавляемая Абдуллой Юсуповым, под руководством Райкана Тологонова, отбирала имущество бакиевых и других людей, с целью передачи государству.
Из лаборатории была вынесена золотосодержащая руда под руководством Туратбека Мадылбекова и Райкана Тологонова.«Представитель Генпрокуратуры заявлял, что на видеопленке Абдулла Юсупов рассказывает об 11 фактах, а во время следствия количество фактов дошло до 34»,- говорится в депутатской справке.Некоторые факты из 34 не подтвердились. Экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев заявлял, что Райкан Тологонов 7-8 апреля 2010 года 7 раз связывался с Абдуллой Юсуповым, а тот, в свою очередь, с Райканом Тологоновым связывался только 1 раз. Сам Райкан Тологонов связывался с Туратбеком Мадылбековым 26 раз. Из них 10 звонков Тологонова были произведены с мест, где имело место мародерство. Кроме того, Зарылбек Рысалиев проинформировал, что 80-85% информации в заявлении Абдуллы Юсупова подтвердились.Райкан Тологонов утверждает, что находился на местах, где было мародерство, с целью недопущения ограбления имущества. Тогда почему все объекты были разграблены?
Почему нет информации о том, кто совершил ограбление, кто именно был ответственен за сохранность объектов?Есть показания свидетеля-таксиста Бабалиева Мирбека, который утверждает, что Райкан Тологонов возглавлял группы, находящиеся на объектах. По его словам, помощник министра Болота Шера по имени Нурлан также был на месте происшествия и помогал группам, возглавляемым Тологоновым и Юсуповым.Комиссия пришла к выводу, что, согласно показаниям свидетелей, есть косвенные подтверждения участия членов партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Болота Шера к мародерствам 7-10 апреля 2010 года. Дело в том, что Омурбек Текебаев, как член Временного правительства, Болот Шер, как министр внутренних дел, владели информацией о происходящих событиях, и должны нести моральную и политическую ответственность. А об участии в указанных событиях Туратбека Мадылбекова, Райканав Тологонова, его сына Мусы Тологонова свидетельствуют заявление представителя Генпрокуратуры, показания свидетелей, телефонные переговоры, показания экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева.Комиссия установила, что Юсупов, Оморов и Шергазиев во время мародерства 7-10 апреля действовали по указанию вышеназванных членов партии “Ата Мекен”.
С их помощью группа Абдуллы Юсупова была освобождена после задержания правоохранительными органами. Никто не проверял их, несмотря на то, что они были вооружены. Их освободили, когда они были задержаны спецназом.Болот Шер был министром внутренних дел, а Туратбек Мадылбеков комендантом города Бишкек. Как комендант столицы, владел полной информацией обо всех событиях, но не предпринял никаких действий для предотвращения преступления. Райкан Тологонов организовывал и направлял группы, принявшие участие в разграблении имущества семьи Бакиевых и других людей. Несмотря на то, что это было установлено в ходе следствия, уголовное дело не было полноценно расследовано, что породило недоверие людей к власти.