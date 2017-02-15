Экс-глава МВД уже доказывал причастность атамекеновцев к мародерствам

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ВБ

В последнее время не утихают споры о причастности некоторых членов партии "Ата Мекен" в мародерстве после апрельской революции. Стоит отметить, этот вопрос поднимался не раз за эти годы. Но лидеру партии Омурбеку Текебаеву каким-то образом удавалось снижать градус напряжения. Так причастны ли атамекеновцы к мародерствам? Своим мнением по этому поводу поделился с "ВБ" политолог Бекбосун Борубашев.

- Бекбосун Ишенбекович, по сей день наше общество обсуждает мародерства после апрельской революции. Многие также говорят открыто, что некоторые члены партии "Ата Мекен" причастны к мародерству. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Такой момент: Зарылбек Рысалиев, когда возглавлял МВД, не раз заявлял об этих фактах. Есть такой Абдылда Юсупов, который сейчас находится в местах лишения свободы. Они говорили о мародерствах. Все знают, все видели. Это был чистый грабеж. Я думаю, что следственные органы должны были выявить, кто занимался этими вещами. Но тогда всё пустили почему-то на самотек. Да и Омурбек Текебаев всячески препятствовал тому, чтобы силовики докопались до истины. Поэтому сейчас мы должны поставить конкретный вопрос перед правоохранительными органами: причастны ли атамекеновцы к мародерству? Да или нет? Всё.

- Если подтвердится, что члены партии "Ата Мекен" действительно участвовали в мародерстве, какое их ждет наказание?

- Суровое наказание. Самое суровое. Потому что люди гибли. Произошла смена власти. Около ста человек погибли. И в это время они занимались такими вещами, конечно, им нет оправдания. Наказать надо по всей строгости закона.

- Стоит также обратить внимание на то, что после 2010 года лидер партии Омурбек Текебаев сильно обогатился. Ярким свидетельством этому может служить наличие у него многочисленных домов, заведений, земельных участков, о которых не раз говорилось в прессе. Откуда у депутата такие средства, если, как он утверждает, не имеет отношения к мародерству и всю жизнь проработал народным представителем?

- После 2010 года все те, которые пришли к власти, разбогатели. Кыргызстан - маленькое государство, мы друг друга знаем хорошо, кто чем жил. Среди них были и состоятельные люди, но основная масса, которые пришла на волне революции, они все разбогатели. Откуда у них такое имущество?

Правоохранительные органы должны заниматься не только Текебаевым, но и всеми членами временного правительства и их ставленниками. Конечно, чужое богатство считать нехорошо, но о происхождении их состояния мы должны знать. Потому что они приобрели его здесь, в Кыргызстане, они разбогатели за счет народа. Поэтому мы имеем полное право знать, откуда у этого господина такое богатство.

URL: http://www.vb.kg/355437
Теги:
мародерство, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
15.02.2017, 15:51
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Я помню те времена когда в парламенте показывали видеоматериалы, которые свидетельствовали о том, что Текебаев и ко замешаны в марадерствах в стране!  А то, что тогда это дело замяли, оказывается есть вклад генпрокурора Саляновой Аиды. Так что судите сами! Почему Аида пришла в партию марадера и почему они вместе оказались в одной лодке и защищают друг-дуруга!

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Фархад Зейнап
15.02.2017, 15:56
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Депутатская комиссия выявила причастность «Ата Мекена» к фактам мародерства

Абдулла Юсупов, Дастан Оморов и Азамат Шергазиев показали, что с 7 по 10 апреля 2010 года в мародерствах принимали участие группы, созданные Райканом Тологоновым. Это стало известно из результатов деятельности соответствующей депутатской комиссии. Справка, подписанная не всеми членами комиссии, была предоставлена в редакцию K-News сегодня, 23 ноябряСогласно заключению депутатов, вооруженная группа, возглавляемая Абдуллой Юсуповым, под руководством Райкана Тологонова, отбирала имущество бакиевых и других людей, с целью передачи государству.

Из лаборатории была вынесена золотосодержащая руда под руководством Туратбека Мадылбекова и Райкана Тологонова.«Представитель Генпрокуратуры заявлял, что на видеопленке Абдулла Юсупов рассказывает об 11 фактах, а во время следствия количество фактов дошло до 34»,- говорится в депутатской справке.Некоторые факты из 34 не подтвердились. Экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев заявлял, что Райкан Тологонов 7-8 апреля 2010 года 7 раз связывался с Абдуллой Юсуповым, а тот, в свою очередь, с Райканом Тологоновым связывался только 1 раз. Сам Райкан Тологонов связывался с Туратбеком Мадылбековым 26 раз. Из них 10 звонков Тологонова были произведены с мест, где имело место мародерство. Кроме того, Зарылбек Рысалиев проинформировал, что 80-85% информации в заявлении Абдуллы Юсупова подтвердились.Райкан Тологонов утверждает, что находился на местах, где было мародерство, с целью недопущения ограбления имущества. Тогда почему все объекты были разграблены?

Почему нет информации о том, кто совершил ограбление, кто именно был ответственен за сохранность объектов?Есть показания свидетеля-таксиста Бабалиева Мирбека, который утверждает, что Райкан Тологонов возглавлял группы, находящиеся на объектах. По его словам, помощник министра Болота Шера по имени Нурлан также был на месте происшествия и помогал группам, возглавляемым Тологоновым и Юсуповым.Комиссия пришла к выводу, что, согласно показаниям свидетелей, есть косвенные подтверждения участия членов партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Болота Шера к мародерствам 7-10 апреля 2010 года. Дело в том, что Омурбек Текебаев, как член Временного правительства, Болот Шер, как министр внутренних дел, владели информацией о происходящих событиях, и должны нести моральную и политическую ответственность. А об участии в указанных событиях Туратбека Мадылбекова, Райканав Тологонова, его сына Мусы Тологонова свидетельствуют заявление представителя Генпрокуратуры, показания свидетелей, телефонные переговоры, показания экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева.Комиссия установила, что Юсупов, Оморов и Шергазиев во время мародерства 7-10 апреля действовали по указанию вышеназванных членов партии “Ата Мекен”.

С их помощью группа Абдуллы Юсупова была освобождена после задержания правоохранительными органами. Никто не проверял их, несмотря на то, что они были вооружены. Их освободили, когда они были задержаны спецназом.Болот Шер был министром внутренних дел, а Туратбек Мадылбеков комендантом города Бишкек. Как комендант столицы, владел полной информацией обо всех событиях, но не предпринял никаких действий для предотвращения преступления. Райкан Тологонов организовывал и направлял группы, принявшие участие в разграблении имущества семьи Бакиевых и других людей. Несмотря на то, что это было установлено в ходе следствия, уголовное дело не было полноценно расследовано, что породило недоверие людей к власти.

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Меерим
15.02.2017, 16:16

Ну вот наконец то услышали бывшего министра МВД!! А ведь Текебаев с Саляновой сделали все то бы З.Рысалиева нейтрализовать. Сняли его с должности за то что тот говорил - ПРАВДУ!! Теперь надеемся и власть и народ услышат Зарылбека Рысалиева про проделки Текебаева и Ко!

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