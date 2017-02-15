Казакпаев: Не надо бояться привлечь Текебаева к ответственности

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ВБ

О причастности Омурбека Текебаева и членов партии "Ата Мекен" к мародерствам во время апрельской революции говорят давно, но дальше разговоров, обвинений и следственных действий дело так и не сдвинулось. Информация о том, что находится в собственности главного социалиста, его супруги и родственников, то и дело всплывает в интернете и вызывает много вопросов.

О точках над "i" в этом деле и уголовной ответственности в интервью рассказал политолог Марат Казакпаев.

- По сей день не умолкает информация о мародерствах после апрельской революции. Многие открыто говорят, что некоторые члены партии "Ата Мекен" причастны к мародерству. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Что касается мародерства, давно в свет идет эта информация. Подозревают лидера партии "Ата Мекен" Текебаева и четырех ее членов. На самом деле здесь надо поставить точку над "i" - был ли факт мародерства со стороны лидера "Ата Мекена" и его коллег или не было. Это, мне кажется, было бы более справедливо.

- Стоит обратить внимание на то, что после 2010 года Омурбек Текебаев очень сильно обогатился. Ярким свидетельством этому может служить наличие у него многочисленных домов, заведений, земельных участков, о которых не раз говорилось в прессе. Откуда у депутата такие средства, если, как он утверждает, не имеет отношения к мародерству и всю жизнь проработал народным представителем?

- Это на самом деле большой вопрос. Он относится как к Текебаеву, так и к функционерам его партии. Мы все знаем, какое было у них имущество до апрельских событий и какое стало после них - они на самом деле разбогатели. Это тоже большой вопрос к следствию, это все лежит в одной плоскости. Об этом же говорил президент на своей последней пресс-конференции в декабре.

- А если подтвердится, что члены партии "Ата Мекен" действительно участвовали в мародерстве, какое их ждет наказание?

- Если депутатская комиссия даст политическую оценку и даст добро, то после этого правоохранительные органы расследуют это дело уже полностью - и Генеральная прокуратура, и ГКНБ и т. д. Это уголовное наказание, там же очень большие хищения. Это касается и Бакиевского имущества. Мы прекрасно знаем, как поджигали дома в Теите и так далее. И естественно, за это уголовное наказание должно быть, несмотря ни на какие лица. Не надо бояться Текебаева.

Мне кажется, сейчас есть какие-то факты и они озвучиваются, поэтому надо дать возможность правоохранительным органам провести расследование. Так же, как в случае с "Мегакомом", Белизгейтом - там ведь тоже замешаны атамекеновцы. Надо, чтобы народу сказали, был ли факт мародерства со стороны "Ата Мекена" или не было. Вот и всё.

URL: http://www.vb.kg/355440
Теги:
апрельские события, мародерство, уголовная ответственность, Ата Мекен, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Самат Камчыбеков
15.02.2017, 17:50
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так создавали же депутатскую комиссию. и где их результаты? боятся против коллеги идти? к чему тогда было огород городить, они также и по Саляновой тогда никакого решения вынести не смогут, тем более что там вообще сам Текебаев в комиссии.

Кстати странно как он туда попал, ведь на заседании в этот день его не было, он как выяснилось был на Кипре. почему в его отсутствие, несмотря на то что он заинтересованное лицо, его все равно включили в депкомиссию?

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