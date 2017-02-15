В Кыргызстане предлагают проводить аккредитацию полустационарных учреждений

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 февраля, на заседании парламента Министерство труда и соцразвития внесло на обсуждение поправки в Закон "Об основах социального обслуживания населения".

По словам главы ведомства Таалайгуль Исакуновой, аккредитация полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания нужна для повышения ответственности за соблюдением стандартов социальных услуг, предоставляемых клиентам социальной службы.

Она отметила, что полустационарным организациям будет выдаваться сертификат об аккредитации.

"Полустационарные учреждения - это те, куда человек приходит за помощью утром, а вечером может уйти домой. На сегодняшний день есть 13 организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К примеру, это детская деревня. Там предоставляют хорошие услуги. Аккредитация будет на платной основе", - пояснила Исакунова.

В свою очередь депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Алтынай Омурбекова задала вопрос о том, какие человеческие ресурсы потребуются и не станет ли данная аккредитация помехой НПО и НКО, помогающим людям.

"Аккредитация будет проводиться через наше министерство комиссионно. В состав комиссии войдут представители НПО и НКО", - пояснила Исакунова.

URL: http://www.vb.kg/355442
Теги:
Министерство социального развития, парламент, Алтынай Омурбекова
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