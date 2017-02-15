Сделки по недвижимости теперь можно будет проводить в онлайн-режиме

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Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

Принятый Закон разработан во исполнение Плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики, одобренного Советом обороны Кыргызской Республики 26 сентября 2014 года.

Принятым Законом предусматривается внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в части обязательного предоставления (в электронном или бумажном виде) в местный регистрационный орган Департамента кадастра заверенной копии правоустанавливающих документов органами, издающими данные документы (государственный акт, договор отчуждения, судебный акт, наследство), а также введения санкции за непредоставление или несвоевременное предоставление таких документов.

Государственные органы и органы местного самоуправления, оформляющие и выдающие правоустанавливающие и правоограничивающие документы (за исключением участков недр) в соответствии с действующим законодательством в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны в пятидневный срок пересылать копии этих документов в местные регистрационные органы по месту нахождения единицы недвижимого имущества в электронном и/или бумажном носителе.

За непредставление или несвоевременную пересылку заверенных копий правоустанавливающих и правоограничивающих документов ответственное уполномоченное лицо привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном административным законодательством Кыргызской Республики.

Также принятым законом вносятся изменения в статью 18 вышеуказанного закона, предусматривающие норму о том, что местные регистрационные органы принимают заявления также в режиме онлайн в порядке, определяемом правительством Кыргызской Республики.

Вышеуказанная поправка позволит упростить процесс доступа к Единой базе по недвижимости для пользователей, а также минимизируют контакт с сотрудниками регистрационного органа и приведут к уменьшению случаев с коррупционными составляющими. При этом во исполнение данной нормы, правительству Кыргызской Республики необходимо будет разработать порядок принятия заявлений местными регистрационными органами в режиме онлайн.

Кроме того, принятым законом вносится изменение в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности в части введения санкции за непредоставление или несвоевременное предоставление, пересылку заверенных копий правоустанавливающих и правоограничивающих документов уполномоченными лицами.

Также принятым законом вносится дополнение в статью 22 вышеуказанного закона, предусматривающее возможность наложения временного ограничения на совершение сделок с недвижимостью до регистрации сделки путем подачи заявления лицом, оспаривающим право на недвижимое имущество и желающим приостановить предстоящую регистрацию, сроком до 10 календарных дней, в течение которых лицо, желающее приостановить предстоящую регистрацию должно представить акт уполномоченного государственного органа о наложении ареста. По истечении 10 дней заявление о временном приостановлении без предоставления акта уполномоченного государственного органа оставляется без рассмотрения.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/355443
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГРС, закон, недвижимость
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