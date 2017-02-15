Форум бывших, или Как повернуть историю вспять

После форума "Политика – без социальных потрясений, выборы – без фальсификаций", хоть и все казалось чинным и благородным и с соответствующим названием, остался неприятный осадок.

Участниками форума стали Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Кубатбек Байболов, Равшан Жээнбеков, Арслан Малиев, Каныбек Иманалиев, Марат Иманкулов, Камчы Ташиев, Жылдызкан Жолдошева, Кенешбек Душебаев, Турсунбай Бакир уулу, Ишенбай Кадырбеков, Валерий Диль, Абдырахман Маматалиев, Эмилбек Каптагаев и многие другие.

Суть всех выступлений, попыток каких-то дискуссий свелось к одному - как сделать бывшее не бывшим, как сохранить отживающую себя парадигму в политике. Хотя, что можно было ожидать от тех политиков, часть которых уже воспринимается как мастодонты, как динозавры.

Естественно, и мысли, которые прозвучали во время форума, странным образом напоминали старые времена. Как оказалось, этим политикам нужен "образ врага", чтобы нормально чувствовать себя на выборах, как-то завести себя.

Большая часть выступлений была направлена на то, как противостоять якобы преемнику Атамбаева. Участники с какой-то маниакальностью повторяли, что преемник будет и против него надо бороться единым фронтом. В конце концов сложилось впечатление, что эти политики сами готовы назначить преемника и бороться с ним на выборах. Они не могут принять того, что Атамбаев не намерен выдвигать преемника, это как-то не укладывается в их головах. "Как так можно? Президент просто обязан" - такой подтекст почти всех выступлений на это форуме.

Многие из них до сих пор недовольны тем, что Атамбаев не внес поправки в Конституцию, которые могли бы как-то продлить время пребывания на посту президента страны. Мало того, Атамбаев имеет наглость и дерзость заявлять, что не будет претендовать на пост премьера или спикера после ухода с должности президента. Такие шаги просто ломают этих людей, они умом застряли во временах свергнутых президентов и живут по правилам, которые сложились тогда. Они были просты и понятны, президенты, которые пытаются любыми путями продлить свою власть или же основать династию, как Бакиев и политики, критикующие их и зарабатывающие на этом политические очки. И не надо особо заморачиваться, работать с электоратом, предлагать реальные решения социально-экономических проблем, быть готовым к борьбе идей, к жесткой политической конкуренции. Одним словом, Атамбаев, с точки зрения этих политиков, какая-то аномалия в политике.

Так и вертелась мысль, как сделать бывшее не бывшим на этом форуме. Очень ярко это проявилось, когда пошла атака на автоматически считывающие устройства (АСУ). Большинство участников откровенно выразились в духе вернуть старые "добрые" выборы, а АСУ за ненадобностью просто пустить в утиль. И это было очень странно слышать на форуме, где одним из главных вопросов была заявлена борьба с фальсификацией. И бороться с фальсификацией путем возврата к старым процедурам голосования. С позиции здравого смысла – это нонсенс, но с точки зрения собравшихся старых "новых" политиков - нормально. Такие политики, как Мадумаров, Кулов и другие, причины своих поражений на парламентских выборах ищут в АСУ. Им трудно принять, что народ просто устал от старых политиков. Жизнь ушла вперед, реалии совсем другие, а эти политики все время пытаются своей политической риторикой оживить трупы трендов ушедшей эпохи. И даже научно доказано, что с каждым годом любой политик теряет свою популярность, чаще возрастает ненависть к ним у народа.

С другой стороны, понятно, почему под критику попало АСУ: эти политики, привыкшие и живущие в традициях иной, уходящей в небытие политической культуры, хотят вернуть вбросы бюллетеней, "карусели". Одним словом, все грязные выборные технологии, которые успешно применялись в недавнем прошлом. Эти политики понимают, что иначе им ничего не светит в условиях жесткой политической конкуренции и изменившегося ментально электората.

Прозвучали и странные заявления о том, что избранный новый президент должен приостановить членство в своей партии не только на время своих президентских полномочий, но и после президентства он не должен быть членом никакой политической партии. Только при таком условии президент может быть нейтральным арбитром и как бы "отцом нации".

Странно было слышать такие требования от лиц, которые выступают как ярые защитники конституционных прав и свобод человека. И самое странное, что это поддерживает Омурбек Текебаев, который мнит себя "отцом Конституции". Не кажется ли вам, Омурбек Чиркешович, что вы требуете нарушения Конституции, требуя, чтобы человек после ухода с поста президента стал ущемлен в правах, которые закреплены в Основном законе. Ведь Конституция гарантирует и защищает свободы граждан, в том числе и гарантирует возможность участия в политических объединениях, если они законны. И как у вас рука поднялась подписаться под термином "отец нации"? Уж не хотите ли вы, господа старые "новые" политики, дорвавшись до власти, попытаться внести в Конституцию звания подобные Елбасы или Турменбаши. Ох и страшно же становится, когда представишь такой исход событий.

Одним словом, форум так и прошел под негласным девизом "Сделать бывшее не бывшим". Посмотрим, получится ли это. Хотя трудно старую клячу выдавать за полного сил и рвения скакуна.

Марат Искаков