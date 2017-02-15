Сегодня: снизить цены на ГСМ, в Чаткале режим ЧС, сейсмическая активность

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Эркин Суротчуев

Озвучена дата выборов президента Кыргызстана. Они состоятся 19 ноября 2017 года. О подготовке к этому важному политическому событию шла речь на состоявшейся сегодня встрече главы государстве и председателя ЦИК. Нуржан Шайлдабекова проинформировала Алмазбека Атамбаева о мерах, направленных на дальнейшее совершенствование избирательной системы в республике.

"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить открытые и честные выборы нового главы государства", - подчеркнул Атамбаев.

В соответствии с Конституцией президент Кыргызстана избирается только на один шестилетний срок.

Снизить цены на ГСМ. Депутаты считают, что это единственный реальный способ ограничить поток контрабанды. По их мнению, в Кыргызстане стоимость бензина и солярки чрезмерно завышена. Разница на отдельные марки топлива с соседним Казахстаном доходит до 10 сомов с каждого литра. Это, по мнению депутатов, главная причина снижения объемов реализации "горячего" на внутреннем рынке.

Везут ГСМ через границу в канистрах, бочках и как придется. На реке Чу то и дело находят шланги для нелегальной перекачки нефтепродуктов с казахстанского берега на территорию Кыргызстана. Когда разница в стоимости доходит до 30%, сдерживать контрабанду просто бессмысленно. Намного выгоднее выехать в соседнюю страну и на ближайшей заправке залить полный бак.

В правительстве обещают поразмыслить над вопросом ценообразования на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке. Однако высокие акцизы и пошлины, действующие в Кыргызстане, практически не оставляют пространства для маневра.

В Чаткальском районе объявлен режим ЧС. В этом регионе Джалал-Абадской области обильные осадки не прекращаются с 11 февраля. Высота снежного покрова достигла двух метров, в горной местности постоянно сходят лавины. В связи со складывающейся обстановкой в айыльных аймаках Каныш-Кыя и Чаткал приказом районного акима введен режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем МЧС распространило очередное штормовое предупреждение. 18-19 февраля на территории Кыргызстана опять ожидаются снегопады, местами сильные. На дорогах снежный накат, гололедица и заносы. Усиление западного ветра до 15-20 м/с. 20-21 февраля ожидается понижение температуры воздуха с ночными заморозками в долинах до -15 градусов. На всех горных участках автомагистралей лавиноопасно.

28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Бишкеке. Митинг-реквием состоялся в парке имени Ата-Тюрка. Традиционно 15 февраля у памятника воинам-интернационалистам собираются ветераны вооруженных сил, чтобы вспомнить боевых товарищей, не вернувшихся с той войны. Тут же собираются и родители, проводившие своих сыновей в армию, но так и не дождавшиеся их дома.

В память о подвигах солдат советской армии, бойцами Национальной гвардии Кыргызстана был дан салют. Выступили официальные лица. Мэр Бишкека Албек Ибраимов обратился к присутствующим с речью: "В афганской войне приняли участие 7 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли, 1 500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести. 15 февраля - это день выражения глубокой признательности и благодарности всем воинам-интернационалистам. День благодарности тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Сегодня мы скорбим вместе с теми, у кого война отобрала сыновей, братьев, мужей. Вечная им память".

Тряхнуло в Баткене. На юге республики произошло очередное ощутимое землетрясение. Сейсмические станции зафиксировали толчки накануне около 21 часа, их сила в эпицентре достигала 4 баллов. В селах Булак-Башы, Бужум и Кара-Булак интенсивность колебаний почвы составила 3-3,5 балла, в городе Баткене - 3 балла. Жертв и пострадавших нет.

В Институте сейсмологии НАН КР "ВБ" сообщили, что в происходящих сейчас тектонических процессах ничего необычного нет. "Дважды в год в Кыргызстане отмечаются пики активности. Первый - в декабре-январе и второй - в мае. Это связано с изменением скорости вращения Земли - природный фактор от которого никуда не деться. То что мы наблюдаем сейчас вполне естественное явление. Частых и мелких землетрясений бояться не стоит, они, наоборот, способствуют разрядке напряжений, накапливающихся в земной коре", - подытожил директор института сейсмологии Канатбек Абрахматов.

Мэрия облагораживает столицу. Сегодня произведен демонтаж незаконных рекламных конструкций на проспекте Мира. Баннеры и растяжки скручивали со столбов и освобождали от них тротуары. Набрался целый кузов пестрых боксов и щитов, которые отвезли на специальный склад, откуда их смогут забрать владельцы. Но при возврате их обязательно предупредят о незаконности установки конструкций на старом месте. В муниципалитете это называют борьбой за эстетический облик столицы.

Но есть и не очень хорошая новость. Горожанам, похоже, не удалось отстоять сквер "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. Несмотря на обещания мэра Бишкека не допустить строительства на месте зоны отдыха, сегодня там возобновились работы. Там опять пилят деревья и хотят убрать слоников. Местные жители негодуют, в мэрии обещают разобраться.

URL: http://www.vb.kg/355448
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Баткенская область, выборы, ГСМ, землетрясение, контрабанда, президент, снегопад, цены, чрезвычайные ситуации, воины-интернационалисты, Бишкек, ЦИК
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Комментарии
Амелия Каипова
15.02.2017, 18:00
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Cамая главная и громкая новость дня - Текебаев встречался с Бакиевым на Кипре

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