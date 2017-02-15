Нет единых требований к оформлению госсимволов. Этот пробел устраняется

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики".

Принятым законом предусматривается уполномочить правительство на утверждение технических спецификаций государственного флага и герба Кыргызской Республики.

В настоящее время Государственной регистрационной службой при ПКР совместно с межведомственными рабочими группами, созданными распоряжением руководителя аппарата правительства от 15 февраля 2016 года № 19, ведется работа по разработке проектов эскизов и дизайна, технических спецификаций электронных удостоверений личности граждан КР.

При разработке эскизов и дизайна электронных удостоверений личности граждан КР было определено, что одним из основных элементов дизайна паспортов является государственная символика.

Согласно статьям 3 и 10 Закона "О государственных символах Кыргызской Республики" изображения государственного флага и герба Кыргызской Республики независимо от размеров должны в точности соответствовать эталонам цветного или черно-белого изображения, которые хранятся в резиденции президента КР.

Было установлено, что на сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты, которыми утверждаются технические спецификации государственного флага и герба Кыргызской Республики. Соответственно, отсутствует нормативная правовая база, согласно которой государственные символы, используемые в деятельности государственных органов должны сверяться с эталонами, хранящимися в резиденции президента КР.

Это приводит к тому, что при использовании государственной символики допускается множество различных вариантов без учета единых требований к оформлению и дизайну.

Принятым законом имеющийся пробел устраняется: правительству Кыргызской Республики предоставляется полномочие по утверждению технических спецификаций государственного флага и герба Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.