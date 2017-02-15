У здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговли

Сегодня, 15 февраля, возле здания парламента проходит митинг продавцов стихийной торговли.

Как сообщили участники акции, их торговые места располагались возле завода "Арпа". Однако Верховный суд КР вынес решение очистить прилегающую территорию.

13 февраля администрация завода демонтировала торговые площадки. Митингующие заявили, что их лишили единственного заработка и просят власти вернуть им места.

По этому случаю участники протеста обратились к лидеру фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеку Бабанову разобраться в этом вопросе.