У здания Белого дома проходит митинг продавцов стихийной торговли

197  0
Аида Джумашева

Сегодня, 15 февраля, возле здания парламента проходит митинг продавцов стихийной торговли.

Как сообщили участники акции, их торговые места располагались возле завода "Арпа". Однако Верховный суд КР вынес решение очистить прилегающую территорию.

13 февраля администрация завода демонтировала торговые площадки. Митингующие заявили, что их лишили единственного заработка и просят власти вернуть им места.

По этому случаю участники протеста обратились к лидеру фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеку Бабанову разобраться в этом вопросе.

URL: http://www.vb.kg/355459
Теги:
торговля, митинг, рынок
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  