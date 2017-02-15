Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта

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Гулиза Авазова

Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Как уточняется, он назначен на эту должность согласно приказу госагентства и сегодня, 15 февраля, Асанова представили коллективу дирекции.

Напомним, ранее эту должность занимал Алмазбек Касенов, при котором были проведены первые и вторые Всемирные игры кочевников на Иссык-Куле. В свою очередь Касенов назначен главой Дирекции по олимпийским видам спорта.

Опыт работы Асанова

  1. 1990 – 1999 – Кыргызский государственный педагогический университет им. И. Арабаева. Преподаватель, старший преподаватель кафедры физического воспитания.
  2. 1999 – 2001 – КНУ им Ж. Баласагына, и.о. доцента кафедры физического воспитания и спорта.
  3. 2001 – 2007 - КНУ им Ж. Баласагына, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта.
  4. 2007 – 2009 – Государственное агентство физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики. Главный тренер по женской борьбе.
  5. 2009 – 2010 - КНУ им Ж. Баласагына, директор Центра физической культуры, здоровья и спорта.
  6. 2010 – 2011 – Директор СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта (Министерство образования и науки Кыргызской Республики).
  7. 2011 – по настоящее время: Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики, член диссертационного совета.

Звания: Заслуженный тренер КР, мастер спорта СССР по вольной борьбе, отличник образования КР, отличник физической культуры и спорта КР, судья национальной категории по вольной борьбе.

URL: http://www.vb.kg/355460
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, национальные виды спорта
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